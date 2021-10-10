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TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 - Serik Belediyespor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Serik Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.



Stat: Atatürk


Hakemler: Mehmet Ali Özer, Sedat Etik, Sinan Ertinğü


Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Yakup Demir, İsmet Kavuştu, Barış Gök, Selim Kayacı (Polat Furkan dk. 69), Oktay Aydin (Mete Yıldız dk. 90+2 ?), Emrah Tacir, Sedat Komi(Furkan İnce dk. 46), Fatih Somuncu (Güney Tutcuoğlu dk. 77), Hamza Küçükköylü (Kubilay Akyüz dk. 90+2 ?)


Serik Belediyespor: İbrahim Demir, Çınar Tarhan, Burak Göksel, Atakan Arslan, Ahmet Abdullah Çakmak (Ferdi Konak dk. 61), Yusuf Onur Arıkan, Ahmet Şahbaz, İbrahim Hırçın (Deniz Palabıyık dk. 90+1 ?), Sebahattin Usta, Yusuf Çelik, Burak Sürmeli


Goller: Hamza Küçükköylü (dk. 48 pen.), Güney Tutcuoğlu (dk. 90+1) (Vanspor Futbol Kulübü)


Sarı kartlar: İsmet Kavuştu (dk. 36), Furkan İnce (dk. 68), Hamza Küçükköylü (dk. 85), Oktay Aydın (dk.88) (Vanspor Futbol Kulübü), Burak Sürmeli (dk. 54) (Serik Belediyespor)

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