TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 - Serik Belediyespor: 2

Misli.
com TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Serik Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Volkan Şeker, Emre Aslan, Servet Bozkurt
Vanspor Futbol Kulübü: Bekir Demircan, Rüştü Hanlı, Yakup Demir, Barış Gök, Üzeyir Ergün, Abdulkadir Özdemir, Sefa Küpeli (Zafer Şensoy dk. 86 ?), Oktay Aydın, Burhan Arman, Sedat Cengiz, Utku Şen (Yaser Yıldız dk. 88?)
Serik Belediyespor: İbrahim Demir, Ercan Şirin, Yusuf Çelik (Batuhan Arslan dk. 26), Murat Gürbüzerol, Sinan Kalaycı, Gökay Eser, Yusuf Onur Arıkan, Abdulsamet Burak, Sefa Narin (Mahsun Çapkan dk. 86 ?), Emre Bekir, Erkan Şahin(Sinan Özkan dk. 72)
Goller: Utku Şen (dk. 9), Sedat Cengiz (dk. 69 Pen.) (Vanspor FK), Ercan Şirin (dk. 60), Murat Gürbüzerol (dk. 83) (Serik Belediyespor)
Kırmızı kart: Abdulsamet Burak (dk. 75) (Serik Belediyespor)
Sarı kartlar: Burhan Arman, Utku Şen, Barış Gök, Oktay Aydın (Vanspor FK), Erkan Şahin, Abdulsamet Burak, Ercan Şahin, Sinan Kalaycı (Serik Belediyespor)