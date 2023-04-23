TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 - Serikspor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 34. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Serikspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Barkın Kara, Erol Ernek, Halil Tolgahan Demir
Vanspor FK: Haydar Yılmaz, Erkul Küçük (Sedat Komi dk. 89 ?), Miraç Acer (Şerif Doğan dk. 76), Utku Şen, Uğur Adem Gezer, Hasan Bilal (Serkan Sefil dk. 76), Emre Oymak, Tayyib Kanarya, Nuri Terliksiz, Onurcan Güler (Emrah Tacir dk. 46), Barış Sağır
Serikspor: İbrahim Demir, Erbay Eker (Sergen Yatağan dk. 71), Sinan Kalaycı (Fırat Arıkan dk. 89), Hüseyin Can Öztürk (Oğulcan Şahin dk. 46), Erdoğan Kaya, Mehmet Can Kocabaş, Mehmet Demirözü, Muhammet Akpınar (Furkan Balaban dk. 89 ?), Osman Kocaağa, Halil İbrahim Sevinç (Ergün Nazlı dk. 82 ?), Hakan Olkan
Goller: Hasan Bilal (dk. 1), Utku Şen (dk. 55) (Vanspor FK), Muhammet Akpınar (dk. 35), Erbay Eker (dk. 43) (Serikspor)
Sarı kartlar: Tayyib Kanarya (Vanspor FK), Halil İbrahim Sevinç, Oğulcan Şahin, İbrahim Demir, Ergün Nazlı, Furkan Balaban (Serikspor)