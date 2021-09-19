TFF 2. Lig: Vanspor FK: 3 - Diyarbekir Spor A.Ş: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 3. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Diyarbekir Spor A.Ş'yi 3-1 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Güner Mumcu Taştan, Ercan Akdeniz
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ, İlyas Ekiz, Berat Çetinkaya, Mete Yıldız (İsmet Kavuştu dk. 76), Barış Gök, Selim Kayacı (Güney Tutcuoğlu dk.76x), Oktay Aydın (Mehmet Şirin Soydan dk. 71), Emrah Tacir, Fatih Somuncu (Polat Furkan dk. 57), Sedat Komi, Kubilay Akyüz (Hamza Küçükköylü dk. 57)
Teknik Direktör:Saffet İşler
Diyarbekir Spor A.Ş.: Salih Şenbaş, Volkan Altınsoy, Fırat Arıkan, Batuhan Süer (Reşo Akın dk. 61), Gökhan Meral, Okan Dernek, Metincan Cici (Serdar Güncü dk. 75), Hasan Bilal (Baran Işık dk. 75), Erkan Taşkıran (Serhat Enes Çalışan dk. 61), Abdülaziz Solmaz (Emir Can Sayar dk. 61), Sinan Akaydın
Teknik Direktör: Şenol Demir
Goller: Berat Çetinkaya (dk. 20 pen), Emrah Tacir (dk. 78), Güney Tutcuoğlu (dk.90+ 5), (Vanspor FK), Okan Dernek (dk.68) (Diyarbekir Spor A.Ş)
Sarı kartlar: Güney Tutcuoğlu, Aydın Bağ, Emrah Tacir, Berat Çetinkaya, (Vanspor FK), Fırat Arıkan, Okan Dernek, Gökhan Meral, Salih Şenbaş, (Diyarbekir Spor A.Ş)