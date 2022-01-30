TFF 2. Lig: Vanspor FK: 3 - Ergene Velimeşe Spor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 23. haftasında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Ergene Velimeşe Spor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Barış Çiçeksoyu, Mustafa Yüksel
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ, Uğur Adem Gezer, İsmet Kavuştu, Barış Gök, Barış Sağır, Miraç Acer, Oktay Aydın (Mehmet Ali Yurdakul dk. 88 ?), Yusuf Şengüler (İsa Nalbant dk. 64), Kubilay Akyüz (Furkan İnce dk. 78), Uğur Can, Hamza Küçükköylü
Ergene Velimeşe Spor: Kurtuluş Yurt, Savaş Polat, Muhammet Mahmut Emir (Furkan Külekçi dk. 57), Oğuzhan Yazıcı, Emrah Taysı, Mete Han Genç, İbrahim Fatih Dilek, Doğukan Efe (Ahmet Kaan Ergün dk. 57), Burhan Arman (Sinan Özkan dk. 57), Emre Can Atila (Gökay Iravul dk. 68), Oğuzhan Akgün
Goller: Barış Sağır (dk. 5), Oktay Aydın (dk. 25), İsa Nalbant (dk. 90+2) (Vanspor FK), Sinan Özkan (dk. 80) (Ergene Velimeşe Spor)
Sarı kartlar: Kubilay Akyüz, Oktay Aydın (Vanspor FK), Doğukan Efe (Ergene Velimeşe Spor)