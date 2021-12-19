TFF 2. Lig: Vanspor FK: 3 - İnegölspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği İnegölspor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mücahit Değermenci, Sabri Üstünel
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ, İlyas Ekiz (Kerem Hakan Vapurluoğlu dk. 61), Barış Gök, İsmet Kavuştu, Mete Yıldız, Oktay Aydın, Fatih Somuncu, Furkan Polat (Selim Kayacı dk. 76), Sedat Komi (Kubilay Akyüz dk. 76), Emrah Tacir (Furkan İnce dk. 88 ?), Hamza Küçükköylü (Baran Basut dk. 89 ?)
İnegölspor: Gökhan Siverek, İbrahim Sürgülü, Bahadır Taşdelen, Emir Özsoy (Furkan Özyapı dk. 84 ?), Serkan Sözmen, Samet Cantürk, Selimcan Temel (Mustafa Kayabaşı dk. 71), Enes Ata (Bünyamin Yavaşoğlu dk. 84 ?), Aykut Uluç, Hakkı İsmet Şimşek, Ömer Faruk Ermeç (Gülhan Üreyen dk. 71)
Goller: Hamza Küçükköylü (dk. 51 ve 58), Polat Furkan (dk. 75) (Vanspor FK), Enes Ata (dk. 65) (İnegölspor)
Sarı kartlar: Sedat Komi, Furkan İnce (Vanspor FK), Ömer Faruk Ermeç (İnegölspor)