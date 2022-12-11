TFF 2. Lig: Vanspor FK: 3 - Uşakspor: 1

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, ligin 18. haftasında konuk ettiği Uşakspor'u 3-1 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Vedat Demir, Anıl Küçükkaraca

Vanspor FK: Haydar Yılmaz, Miraç Acer, Uğur Adem Gezer, Alihan Kubalas, Erkul Küçük (Sedat Komi dk. 79), Muhsin Yıldırım (Umut Sözen dk. 80), Barış Sağır, Hasan Bilal (Sabit Hakan Yılmaz dk. 69), Emrah Tacir (Furkan İnca dk. 90+1 ?), Muhammed Ali Doğan, Uğur Can (Furkan Sakı dk. 90+2 ?)

Uşakspor: Vedat Böyükgül, Sezer Gündüz, Şamil Başaran, Muzaffer Kahrıman, Sefer Kanıtemiz, Murad Han Gönen (İbrahim Demir 73), Murat Şenel, Mehmet Bağlı, Sefa Kahraman, Ömer Faruk Canbirdi (Ahmet Hakan Şahin dk. 68), İbrahim Çağrı Oğuz (Oğulcan İnanç (dk. 84 ?)

Goller: Hasan Bilal (dk. 53), Uğur Can (dk. 88 ve 90) (Vanspor FK), İbrahim Çağrı Oğuz (dk. 68) (Uşakspor)

Sarı kartlar: Alihan Kubalas, Emrah Tacir, Umut Sözen, Uğur Can, Miraç Acer (Vanspor FK), Sezer Gündüz, Sefer Kanıtemiz, Sefa Kahraman (Uşakspor)