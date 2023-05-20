TFF 2. Lig: Vanspor FK: 8 - Balıkesirspor: 0

Lig Kırmızı Grup'un 38. haftasında Vanspor FK, evinde konuk ettiği Balıkesirspor'u 8-0 yendi.

Stat: Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Erkan Akbulut, Kemal Mavi

Vanspor FK: Barış Türkmen, Şerif Doğan, Nuri Terliksiz (Furkan Sakı dk. 63), Aras Aydın, Sedat Komi (Uğur Adem Gezer dk. 46), Oğuzhan Eskiköy (Hasan Bilal dk. 63), Onurcan Güler (Yusuf Şengüler dk. 68), Ömer Faruk Gümüş, Serkan Sefil, Tayyip Kanarya (Baran Basut dk. 77), Sabit Hakan Yılmaz

Teknik Direktör: Ümit Bozkurt

Balıkesirspor: Yiğithan Kır (Yunus Emre Davran dk. 72), Muhammed Eren Türkmen, Enes Karabulut, Görkem Altun, Abdullah Adıyaman, Mustafa Öncü (Ahmet Çağrı Çolak dk. 61), Mustafa Burak Gündoğan, Berke Karaca (Ümit Doğru dk. 46), Sedat Yiğit Kurnaz (Oğuzhan Can dk. 81 ?), Doğanay Avcı, Arda İbrahim Akgün (Talha Gökşin dk. 81 ?)

Teknik Direktör: Can Cangök

Goller: Tayyib Kanarya (dk.5, 62 ve 76 pen.), Serkan Sefil (dk. 36), Onurcan Güler (dk. 39 ve 65), Baran Basut (dk. 88 ve 89) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Oğuzhan Ezkiköy (Vanspor FK)