TFF 2. Lig: Vanspor FK-Sarıyer SK: 1-1

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Sarıyer Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Necati Selçuk Şahin, Yusuf Susuz, Muhammet Oğuzhan Öztaş

Vanspor FK: Haydar Yılmaz, Alihan Kubalas, Miraç Acer, Uğur Adem Gezer, Furkan Sakı (Sedat Komi dk. 46), Barış Sağır, Emrah Tacir, Muhammed Ali Doğan (Muhsin Yıldırım dk. 74), Ömer Faruk Gümüş (Umut Sözen dk. 46), Hasan Bilal (Sabit Hakan Yılmaz dk. 74), Uğur Can

Sarıyer SK: Ömer Alıcı, Hüseyin Altuğ Taş, Taha Dönmez (Metin Emre Karaal), Berkay Görmez (Hüsnü Başkurt dk. 90), Emir Can Sayar (Eren Aydın dk. 63), Atalay Babacan (Abdulkadir Özdemir dk. 63), Nuri Terliksiz, Işık Kaan Arslan, Bahri Can Avcı, Ramazan Çevik, Bertul Kocabaş (Savaş Yılmaz dk. 81)

Goller: Emrah Tacir (dk. 62) (Vanspor FK), Berkay Yılmaz (dk. 27) (Sarıyer SK)

Sarı kartlar: Miraç Acer, Emrah Tacir, Alihan Kubalas, Uğur Adem Gezer (Vanspor FK), Işık Kaan Arslan, Metin Emre Karaal (Sarıyer SK)