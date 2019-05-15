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TFF 3. Lig Play-Off: Van Büyükşehir Belediyespor: 2 - Karşıyaka: 1

TFF 3.

Lig 2. Grup Play-Off yarı final rövanş maçında Van Büyükşehir Belediyespor, sahasında Karşıyaka'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.



Stat. Van Atatürk


Hakemler: Turgut Doman, Gürcan Dönmez, Ramazan Ufuk Avdaş


Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Soner Birinci, Batuhan Er (Emre Toptan dk. 89 ?), Emrah Tacir (Burçak Özkanca dk. 90+2 ?), Serdar Cansu, Samet Cantürk, Oktay Aydın, Güney Tutcuoğlu, Barış Gök, Barış Sağır (Umut Koray Öz dk. 61), Yakup Demir


Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir


Karşıyaka: Erdoğan Açar, Cenk Özbey, Mustafa Aşan (Görkem Ali Kınay dk. 84 ?), Arif Cılak, Doğukan İnci, Harun Atalay (Mustafa Değirmenci dk. 46), Hakan Kuş, Metin Peker, Onur Kıntaş (Mahir Aydın dk. 87 ?), Anıl Çıracı, Muhammet Fatih Öztekin


Teknik Direktör: Mesut Toros


Sarı Kartlar: Emrah Tacir, Burçak Özkanca, Güney Tutcuoğlu, Salih Şenbaş (Van Büyükşehir Belediyespor), Arif Cılak, Muhammet Öztekin (Karşıyaka)


Goller: Batuhan Er (dk. 27), Umut Koray Öz (dk. 67) (Van Büyükşehir Belediyespor), Mustafa Değirmenci (dk. 52) (Karşıyaka)

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