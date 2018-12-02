TFF 3.
Lig 2. Grupta Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Sultanbeyli Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Onur Bingöl, Abdurrahman Atabay, Caner Kurt
Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Soner Birinci, Emre Toptan, Serdar Cansu, Uğur Karakoç (Bilal Özhan dk. 77), Burçak Özkanca, Oktay Aydın (Çağrı Tekin dk. 64), Güney Tutcuoğlu, Şerif Doğan (Barış Sağır dk. 46), Umut Koray Öz, Yakup Demir
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
Sultanbeyli Belediyespor: Ertuğrul Furkan, Hasan Akbaş, Anıl Gir (Mehmet Arı dk. 80), Feyzullah Şahin Güneş (Uğur Adem Gezer dk. 69), Celal Hanalp, Dursun Türk, Ramazan Eraslan, İlker Cihan, Bülent Kocabey (Ufuk Ayaydın dk. 90+1 ?), Fatih Dalgıç, Hıfsullah İsmail Erdoğan
Teknik Direktör: Besim Durmuş
Sarı Kartlar: Ertuğrul Furkan (dk. 70), Dursun Türk (dk. 75)Uğur Adem Gezer (dk76) (Sultanbeyli Belediyespor), Soner Birinci (dk. 90+4) (Van Büyükşehir Belediyespor)
Goller: Bülent Kocabey (dk. 41) (Sultanbeyli Belediyespor), Güney Tutcuoğlu (dk. 89) (Van Büyükşehir Belediyespor)