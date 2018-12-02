İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 3. Lig:

TFF 3.

Lig 2. Grupta Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Sultanbeyli Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Atatürk


Hakemler: Onur Bingöl, Abdurrahman Atabay, Caner Kurt


Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Soner Birinci, Emre Toptan, Serdar Cansu, Uğur Karakoç (Bilal Özhan dk. 77), Burçak Özkanca, Oktay Aydın (Çağrı Tekin dk. 64), Güney Tutcuoğlu, Şerif Doğan (Barış Sağır dk. 46), Umut Koray Öz, Yakup Demir


Teknik Direktör: Feyyaz Uçar


Sultanbeyli Belediyespor: Ertuğrul Furkan, Hasan Akbaş, Anıl Gir (Mehmet Arı dk. 80), Feyzullah Şahin Güneş (Uğur Adem Gezer dk. 69), Celal Hanalp, Dursun Türk, Ramazan Eraslan, İlker Cihan, Bülent Kocabey (Ufuk Ayaydın dk. 90+1 ?), Fatih Dalgıç, Hıfsullah İsmail Erdoğan


Teknik Direktör: Besim Durmuş


Sarı Kartlar: Ertuğrul Furkan (dk. 70), Dursun Türk (dk. 75)Uğur Adem Gezer (dk76) (Sultanbeyli Belediyespor), Soner Birinci (dk. 90+4) (Van Büyükşehir Belediyespor)


Goller: Bülent Kocabey (dk. 41) (Sultanbeyli Belediyespor), Güney Tutcuoğlu (dk. 89) (Van Büyükşehir Belediyespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.