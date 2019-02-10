İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF. 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Esenler Erokspor: 0

TFF 3.

Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Esenler Erokspor ile golsüz berabere kaldı.



Stat: Atatürk


Hakemler: Egemen Artun, Hasan Erdoğan, Kenan Özcan


Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Serdar Cansu, Soner Birinci, Samet Cantürk, Barış Gök, Barış Sağır, Oktay Aydın, Mesut Saray (Şerif Doğan dk. 66), Emrah Tacir (Sedat Komi dk. 61), Batuhan Er, Güney Tutcuoğlu (Emre Toptan dk. 84)


Teknik Sorumlu: Hasan Erkin Şimşir


Esenler Erokspor: Mehmet Doğan, Erhan Karayer, Rahmi Muhammet Akyazı, Muharrem Öner, Sinan Morgil (Sergen İlhan dk. 73), Melih Kabasakal, Efe Can Çölbekler, Alper Karaman, Berat Satılmış (Barış Güral dk. 69), Halil Çelik, Şahin Fıstıkcı


Teknik Sorumlu: Hikmet Sevim


Sarı Kartlar: Emrah Tacir (dk. 24), Barış Sağır (dk. 58), Şerif Doğan (dk. 90+1), Serdar Cansu (dk. 90+2) (Van Büyükşehir Belediyespor), Mehmet Doğan (dk. 90+3)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.