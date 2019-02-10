TFF. 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Esenler Erokspor: 0

Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Esenler Erokspor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Egemen Artun, Hasan Erdoğan, Kenan Özcan

Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Serdar Cansu, Soner Birinci, Samet Cantürk, Barış Gök, Barış Sağır, Oktay Aydın, Mesut Saray (Şerif Doğan dk. 66), Emrah Tacir (Sedat Komi dk. 61), Batuhan Er, Güney Tutcuoğlu (Emre Toptan dk. 84)

Teknik Sorumlu: Hasan Erkin Şimşir

Esenler Erokspor: Mehmet Doğan, Erhan Karayer, Rahmi Muhammet Akyazı, Muharrem Öner, Sinan Morgil (Sergen İlhan dk. 73), Melih Kabasakal, Efe Can Çölbekler, Alper Karaman, Berat Satılmış (Barış Güral dk. 69), Halil Çelik, Şahin Fıstıkcı

Teknik Sorumlu: Hikmet Sevim

Sarı Kartlar: Emrah Tacir (dk. 24), Barış Sağır (dk. 58), Şerif Doğan (dk. 90+1), Serdar Cansu (dk. 90+2) (Van Büyükşehir Belediyespor), Mehmet Doğan (dk. 90+3)