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TFF 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Osmaniyespor: 0

TFF.

3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Osmaniyespor ile golsüz berabere kaldı.



Stat: Atatürk


Hakemler: Ömer Şivka, Ahmet Yaşılak, Göker Erel


Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Barış Gök, Samet Cantürk, Soner Birinci, Şerif Doğan (Emrah Tacir (dk. 65), Mesut Saray (Umut Koray Öz dk. 74), Oktay Aydın (Bilal Özhan dk. 46), Barış Sağır, Serdar Cansu, Batuhan Er, Çağrı Tekin


Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir


Osmaniyespor: Hasan Kaya, Hüseyin Rüzgar, İsmail Türkaslan, Muhammed Ali Kurt, İlyas Ekiz, Sergen Ekinci (Emrah Özyaylaz dk. 69), Yasin Elmas, Selahattin Selçuk Özkan, Murathan Buruş (Onur Kızıltaş dk. 24), Eser Akbaş, Alper Yener (Serkan Küçük dk. 88)


Teknik Direktör: Recep Aydemir


Sarı Kartlar: Çağrı Tekin (dk. 18), Şerif Doğan (dk. 31), Emrah Tacir (dk. 86) (Van Büyükşehir Belediyespor)


Kırmızı Kart: Muhammed Ali Kurt (dk. 20) (Osmaniyespor)

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