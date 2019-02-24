TFF. 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Yeni Altındağ Belediyesispor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde Yeni Altındağ Belediyesispor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Metin Cebeci, Bülent Korkmaz
Van Büyükşehir Belediyespor: Kadir Kahvecioğlu, Soner Birinci, Batuhan Er (Emrah Tacir dk. 57), Serdar Cansu, Samet Cantürk, Burçak Özkanca, Oktay Aydın (Mesut Saray dk. 82 ?), Güney Tutcuoğlu (Umut Koray Öz dk. 67) Barış Gök, Barış Sağır, Çağrı Tekin
Yeni Altındağ Belediyespor: Mustafa Gürbüz, Oktay Kancı, Burhanettin Çakırefe, Bülent Kalecikli (Salih Yurt dk. 68), Berkay Çakır, İsmail Sevinci, Barış Bozdilki (Ercan Güneri dk. 86 ?), Melih Şencan,Efe Berker Özcan, Tugay Yıldırım (Yalçın Eycan Kaya dk. 90 ?), Hüseyin Korkmaz
Sarı Kartlar: Samet Cantürk, Mesut Saray (Van Büyükşehir Belediyespor), Barış Bozdilki, Burhanettin Çakırefe (Yeni Altındağ Belediyespor)