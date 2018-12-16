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TFF 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 3 - Düzcespor: 2

TFF 3.

Lig 3. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Düzcesporu 3-2 mağlup etti.



Stat: Atatürk


Hakemler: Volkan Şeker, Emre Aslan, Mesut Hakalmaz


Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Şerif Doğan (Ahmet Şahbaz dk. 81), Yakup Demir, Burçak Özkanca, Emre Toptan, Soner Birinci, Oktay Aydin (Barış Sağır dk. 45), Serdar Cansu, Güney Tutcuoğlu, Sedat Komi, Çağrı Tekin (Umut Koray Öz dk.77)


Teknik Direktör: Turgay Karatekin


Düzcespor: Gökhan Siverek, Erkan Çam, Sabutay Alper Bayülken, Mehmet Kuruoğlu, Enver Ayyıldız (Yusuf Kaplan dk. 36), Kemal İşlemek (Muhammed Emir Yıldırım dk. 76), Muhammed Can (Serdar Sarıgüzel dk.90 ?), Ebu Sıddık Çelik, Talha Aydemir, Tunahan Birinci, Atilla Aybars Garhan


Teknik Direktör: Mehmet Kenan Öztürk


Sarı Kart: Sabutay Alper Bayülken, Erkan Çam (Düzcespor), Burçak Özkanca, Sedat Komi, Barış Sağır (Van Büyükşehir Belediyespor)


Goller: Serdar Cansu (dk. 15-dk. 31) Çağrı Tekin (dk. 28)(Van Büyükşehir Belediyespor), Tunahan Birinci (dk. 74-79)

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