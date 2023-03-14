TFF Başkanı Büyükekşi ve eski futbolcular Van'a geliyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin beraberindeki eski milli futbolcularla Van'a geleceği bildirildi.

Süper Lig ve TFF 3. Lig takımlarının Rezerv Lig kurulmasına dair yapılan toplantıya Vanspor Kulüp Başkanı Feyat Kıyak ve TFF Temsilcisi Fatih Sarp da katıldı. Yapılan toplantı sonrasında Kulüp Başkanı Feyat Kıyak ve TFF Temsilcisi Fatih Sarp, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir süre görüştü.

Görüşme sonrası Vanspor Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, Vanspor'un bundan sonraki maçlarına 1. Lig ve Süper Lig hakemlerinin atanacağı belirtilerek, “15 Nisan Cumartesi günü Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda gerçekleşecek Van Spor FK - Kocaelispor müsabakasını TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Arda Turan, Nihat Kahveci, Hamit Altıntop ve beraberindeki heyet stadyumdan takip edecekler” denildi.