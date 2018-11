The Rest Garden hizmete açıldı

Van'ın önemli gıda sektörlerinden olan The Rest Coffee, ikinci şubesini Edremit ilçesinde hizmete açtı..

2016 yılında gıda sektörüne giren The Rest Coffee, ikinci şubesi olan The Rest Garden'i Edremit ilçesinde hizmete açtı. Sahil kenarında yaklaşık 3 bin metre karelik bir alan üzerinde kurulan kafenin açılışına katılan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Edremit'in böyle kafe ve restoranlara ihtiyacı olduğunu ifade ederek, “Edremit'in güzel ve kaliteli kafelere ihtiyacı var. Burası da o ihtiyacı karşılayacak kıymetli yerlerden biri olacaktır. The Rest Garden, çok şık çok nezih bir konseptle dizayn edilmiş. Ben bu anlamda hem Edremit'e yatırım yaptığı için, hem Edremit'in marka değerine marka değeri kattığı için işletme sahibi Cüneyt Uysal başta olmak üzere kafenin açılışında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim bu işletmenin hayırlar getirmesini, bol ve bereketli kazançlar elde etmesini diliyorum” dedi.

The Rest Garden işletmecisi Cüneyt Uysal ise Van halkının yoğun talebi doğrultusunda ikinci şubeyi açtıklarını dile getirerek, “Van halkına hizmetin en iyisini yapmaya hep gayret gösterdik bundan sonra da gayret göstereceğiz. Hiçbir zaman kaliteden ödün vermedik. İnşallah en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.

Türkiye'de kriz söylentilerine inat böyle bir işletme açtıklarının altını çizen Uysal, ”Hizmet sektörü çok güzel. İşimizi severek yapıyoruz. İki şubemizde toplam 67 kişinin istihdamını sağlayacağız. Krizin bizi etkileyeceği bir durum yok. Krize inat The Rest Garden diyoruz” ifadelerini kullandı.

The Rest Garden'in hem yaz hem de kış aylarında eşsiz manzarası ile misafirlerini ağırlayacağını da dile getiren Uysal, “Burada hem kafe hem restoran olarak hizmet vereceğiz. Dünya mutfağı, kahvaltı ve nargilesi olacak. Bizim de The Rest Garden'e has testi kebabı bulunacaktır. Ben bu kapsamda kafe ve restoranın ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm misafirlerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tören Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ve katılımcılar tarafından kurdele kesimi ve işletmenin gezilmesi ile sona erdi.