Tıp fakültesi öğrencilerine beyaz önlük giydirildi

sınıf öğrencileri için geleneksel "Beyaz Önlük Giyme" töreni düzenlendi.

YYÜ Tıp Fakültesinin toplantı salonunda gerçekleştirilen "Beyaz Önlük Giyme" töreninde yabancı uyruklu öğrencilerin de aralarında olduğu 1. sınıf öğrencisi doktor adaylarına önlükleri giydirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, tıp fakültesinin Türkiye'de ilk 20'de olduğuna dikkat çekerek, "Doğruda tercih yaparak YYÜ'ye geldiniz. Giyeceğiniz bu beyaz önlüklerle inşallah mezun olduğunuzda vatana, millete faydalı, ahlaklı doktorlar olarak hizmet vermeye başlayacaksınız" dedi.

Velilere de seslenen Rektör Battal, onlara içlerinin rahat olmasını söyleyerek, "Saygıdeğer velilerimiz, çocuklarınız bizim çocuklarımızdır. Biz burada onlara her türlü desteği verip en iyi eğitimi vereceğiz ve onlar güçlü doktorlar olarak sağlık alanında tüm insanlığa hizmet verecekler" diye konuştu.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer ise, fakülte hakkında teknik bilgiler verdi. Tören, konuşmaların ardından öğrencilere önlüklerinin giydirilmesi ile sona erdi.