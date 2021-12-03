İhlas Haber Ajansı

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Tır devrildi: 1 yaralı

Van’ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Van'ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Karasu mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen İran plakalı tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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