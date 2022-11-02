Tır devrildi: 1 yaralı

Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere bölgesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada, yaralı olarak kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.