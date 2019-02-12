Tırın rüzgarlığına saklanmış 30 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında narkotik polisi, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan tırda arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada; kupa üzerinde bulunan rüzgarlık kısmına zulalanmış 58 paket halinde toplam 30 kilo 340 gram eroin Maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak A.Ç. ve H.T. isimli 2 şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.