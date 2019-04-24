Tiyatronun duayen isimleri Van'a geliyor

Üvercinka Kültür Sanat merkezi, tiyatronun duayen isimlerini Van'a getiriyor.

Van'daki ilk tiyatro festivalini gerçekleştiren Üvercinka Kültür Sanat merkezi, perdelerini ikinci defa açmaya hazırlanıyor. 2018 yılında Genco Erkal, Nihal Yalçın, Burak Demir, Levent Üzümcü, Rüçhan Çalışkur, Hamit Demir ve Olgun Toker gibi sanatçıları Van'da ağırlayan Üvercinka Kültür Sanat, bu yıl da tiyatronun duayen isimlerini '2'nci Üvercinka Tiyatro Festivali'nde buluşturacak. Festival hakkında bilgilendirmelerde bulunmak için kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Üvercinka Kültür ve Sanat Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Taşdemir 'Sanat Hoştur' sloganıyla yola çıkan merkezin bölge halkına, yerelden ulusala, ulusaldan dünyaya açılan bir pencere sunduğunu söyledi. Geçen yıl Türkiye'nin birçok ilinden seyirci ağırlayan Üvercinka Tiyatro Festivalinin, bölge turizmi açısından son derece kıymetli olan İran coğrafyasından da oyunlar ağırlayarak hem seyirci, hem turizm açısından büyük hedefler belirlediğini vurgulayan Taşdemir, “Geçen sene düzenlediğimi festivalde yaklaşık 5 bin seyirciye ulaştık. Bu yıl hedeflerimiz daha da yüksek. Gittikçe büyüyen festival, oyunlar kadar atölye ve söyleşilerle de adından söz ettirecek. Toplam 6 bin salon gösterimimiz olacak. Gezici Matei Visniec, Bahtiyar Engin, Cansu Fırıncı, Ramin Nasiri, Çetoyê Zêdo, Derya Günaydın, Cem Düzova gibi sanatçıların yapacağı atölye, söyleşi ve panellerle onlarca kişiye tiyatro sihrinin kapılarını aralatacak. Ayrıca Necat Karakaya'nın daha önce görmediğimiz bir teknikle yaptığı 'Anlamlara Kelime Bulamayınca' adlı resim sergisi de yapılacak. Bunun yanında Türkiye'de efsane olmuş tiyatro oyuncusu Haldun Dormen ve ekibini ilk defa Van'da ağırlayacağız. Yine dünyaca ünlü oyun yazarı Matei Visniec, bize workshop atölye yapacak. İranlı ünlü yönetmen Ramin Nasiri aramızda olacaktır” ifadelerini kullandı.

Oyunlar hakkında da kısaca bilgiler aktaran Taşdemir, Tüm Van halkını 10-19 Mayıs'ta yapılacak olan tiyatro festivaline beklediklerini söyledi.