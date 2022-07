TMO, Van'da buğday ve arpa alımına başladı

Başkan Süer, buğday verecek üreticilerin yanlarında; Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleri ile randevu almaları gerektiğini belirtti. Başkan Süer, “Üreticilerimiz mahsullerini hangi gün biçeceklerse ona göre TMO'dan randevu almaları gerekmektedir. Çiftçilerimiz randevu aldıktan sonra ürünlerini satabilirler. TMO her zaman her konuda üreticilerimizin yanında olmuştur. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen üreticilerimiz, TMO Van Ekip Şefliğine uğrayabilir ya da www.tmo.gov.tr adresinden faydalanabilirler. Amacımız her konuda üreticilerimize yardımcı olmaktır” dedi.