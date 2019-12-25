TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu İstihdamın Yıldızları Ödül Törenine katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası (VTSO) tarafından düzenlenen ‘İstihdamın Yıldızları Ödül Törenine' katıldı.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve protokol ile birlikte Van TSO'da oluşturulan ‘TOBB Van Genç Girişimciler İcra Kurulu Ofisi' ile ‘Rifat Hisarcıklıoğlu Salonu ve Kongre Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra odada düzenlenen ‘İstihdam Yıldızları Ödül Törenine' katılan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Van'a yaptıkları hizmetlere değindi. Van ve Van Gölü, özellikle İranlı turistler için çekim merkezi olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “İnşallah burası Anadolu'nun, Asya'ya açılan kapısı, Asya'nın da Anadolu'ya geçiş noktası haline gelecek” dedi.

Van'da en çok istihdam sağlayan girişimcileri ödüllendireceklerinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, “Van, bu yılın ilk 9 ayında, 11 binden fazla net istihdam artışıyla bölgede birinci, Türkiye genelinde ise 9'uncu oldu. Van'ın istihdamı, Türkiye'nin tam 3 katı, yani yüzde 13 arttı. Ben bu başarıyı gösteren tüm Vanlı girişimci kardeşlerimi yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Son 3 senede, yaklaşık 800 bin üyenin 400 milyarlık kredisine kefil olduklarını da sözlerine ekleyen Hisarcıklıoğlu, “Nefes kredileriyle 100 bin üyemize 12 milyar TL ucuz kredi sağladık. Bankalarda ikinci şikâyetimiz yüksek POS komisyonlarıydı. Eskiden hiçbir limit yoktu. Şimdi yüzde 1,60 üst sınır getirildi. Şimdi bunun biraz daha düşürülmesi için konuşuyoruz. Ayrıca yine sizlerin talepleri sonucu, çeşitli sektörlerdeki kredi kartlı alışverişte taksit sayısı artırıldı” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayat Yazıcı'nın yaptığı kısa selamlama konuşmasının ardından konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, fen, iktisat, sanat, sosyoloji başta olmak üzere bütün ilim ve bilim pratiğinin eğitim kurumlarında başladığını dile getirerek, “Nitekim Kur'an'ın ilk emri 'ikra' yani 'oku' olmuştur. Dolayısıyla insani ilişkiler başta olmak üzere kalkınmanın, üretimin, fabrikanın, atölyenin tüm iktisadi ve sosyal sürecin en başı eğitimdir, okumaktır. Bu çerçevede bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 'TOBB Hayati Yazıcı Fen Lisesi' yeni beyinleri yetiştirerek kentimizin kalkınması yönünde önemli faydalar sağlayacaktır” dedi.

Konuşmalarında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun Van'a kazandırdığı yatırımlara da değinen Takva, “2011 yılında meydana gelen depremin ardından, Sayın Başkanımızın koordinasyonunda 4 milyon TL ayni, 3 milyon TL nakdi yardım yapılmıştır. Tüccar ve sanayicimize yönelik 25 milyon TL sıfır faizli kredi sağlanmıştır. 2013 yılında Erciş ilçemize 400 seyirci kapasiteli 12 Dev Adam Kapalı Spor Salonu kazandırılmıştır. TOBB-MEYBEM ile imzalanan protokol kapsamında bugüne kadar 18 kursta 400'ü aşkın kişiye Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmiştir. 50 yıllık hayalimiz olan Kapıköy Sınır Kapısı'nın modernizasyonu tamamlanmış, Avrupa standartlarında hizmet vermeye başlamıştır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Hisarcıklıoğlu tarafından en çok istihdam sağlayan firma yetkililerine ödül verildi.