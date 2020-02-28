TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu üniversitelilerle buluştu

Fakülte toplantı salonunda öğrencilerle bir araya gelen TOBB Van GGK üyeleri, kariyer etkinliği başlığı adı altında girişimcilik konuşmaları ve sunumu yaptı. Buluşmada TOBB Van GGK Başkan Yardımcısı Musa Güneş, TOBB Van İcra GGK Üyesi Özge Ersezer, Hakan Perihanoğlu ile Erdinç Peker de girişimcilik konularında birer konuşma yaptı.

Burada konuşan TOBB Van GGK İcra Kurulu Başkanı M. Seyhan Demir, bir de sunum gerçekleştirdi. Yapılan etkinlikle ilgili açıklama yapan Demir, “Bu buluşmalarımızı belli aralıklarla üniversitelerimizde yapıyoruz. Gençlerimize geleceğin artık ticarette ve girişimcilik olduğunu anlatıyoruz. Burada ülkemiz ile diğer dünya ülkelerinin şirketlerini karşılaştırıyoruz. Nasıl büyüdüklerini ve neler yaptıklarını anlatıyoruz. Ülkemizin de bu listelere girmesini sağlamanın yolunun da girişimcilikte geçtiğini aktarıyoruz. ‘Üniversiteden mezun olayım ve bir kurumda çalışmaya başlayayım' dersek ülkemiz ve ilimiz dünya listelerine giremez. ‘Sadece maaş alayım, üretmeyeyim' dersek başarılı olamayız telkinlerinde bulunduk. Kendi işlerimizde yaptığımız yanlışları da gençlere aktardık. Tecrübelerimizi de kendileriyle paylaştık” dedi.

“Kendi gerçeğimiz ile yüzleşmemiz gerekiyor”

“Hayatı tozpembe görmek yerine, artık kendi gerçeğimiz ile yüzleşmemiz gerekiyor” diyen Demir, şöyle devam etti:

“Kendi gerçeğimizi kabul etmediğimiz müddetçe de başarılı olamayız. Hayatın her zaman pozitif yönlerini görmemiz gerekiyor. Negatif yönlerini de görmemiz gerekiyor. Bu ve bunun gibi konuları gençlerimize aktarıyoruz. Bunu yaparken de keyifli bir şekilde yapıyoruz. Şunu da belirteyim. TOBB'un Genç Girişimciler Kurulu'nun kurulma nedenini, misyonumuzu, Genç Girişimciler Kurulunun sadece Van ile sınırlı olmadığını, 81 ilden Genç Girişimciler Kurulu ile irtibata geçebileceklerini de aktardık. Programlarda benim dışımda Başkan Yardımcımız Musa Güneş ve İcra Kurulu üyelerimiz Özge Ersezer, Hakan Perihanoğlu ve Erdinç Peker de girişimcilik ve hayat deneyimleri konularında konuşmalar yaptı.”

Etkinliğe üniversite öğrencilerinin yanı sıra TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu (GGK) üyeleri Necdet Alıcı ve Harun Şevgin de katıldı.