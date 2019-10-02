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TOBB ve VANTB işbirliğiyle öğrencilere kırtasiye desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Van Ticaret Borsası (VANTB) işbirliğinde her yıl yapılan eğitim yardımları, 2019-2020 eğitim öğretim yılında da devam etti.


VANTB tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan eğitim yardımları, bu yıl da belirlenen okullarda devam etti. VANTB Başkanı Nayif Süer, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı, Bostaniçi Karpuzalan İlköğretim Okulunda öğrencilerle bir araya gelerek çantaları kendi elleriyle dağıttılar.


VANTB Başkanı Nayif Süer, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ile ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşarak kırtasiye yardımında bulunduklarını belirtti. Süer, “TOBB ve borsamızın öz kaynak desteği ile hazırladığımız kırtasiye paketlerini bu yıl da öğrencilerimize iletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Tevke de bize eşlik ederek öğrencilerimizin sevincine ortak oldu. Kendilerine duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Borsa olarak başta eğitim olmak üzere sosyal sorumluluk projelerini son derece önemsiyoruz, imkanlarımız ölçüsünde destekliyoruz. Bu yardımların yapılmasında büyük emeği olan, ilgisi ile her daim yanımızda olan, camiamızın gururu Birlik Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na eğitime gösterdiği hassasiyet ve katkılarından dolayı minnettarız” dedi.

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