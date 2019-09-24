TODİF'ten temiz çevreye destek

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen çevre temizliğine Toplumsal Değerler ve İşbirliği Federasyonu (TODİF) da destek verdi.

Edremit Belediyesi, ‘21 Eylül Dünya Temizlik Günü' nedeniyle çevre temizliği etkinliği düzenledi. Edremit ilçesine bağlı Lala Paşa sahilinde düzenlenen etkinliğe, Toplumsal Değerler ve İşbirliği Federasyonu (TODİF) ASRİAD Van Şubesi, Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) destek sağladı. Etkinlikle ilgili kısa bir konuşma yapan TODİF Genel Başkanı Bekir Erdoğan, Edremit Belediyesi Başkanı İsmail Say'ın destekleri ile ‘21 Eylül Dünya Temizlik Günü'nü Lala Paşa sahilinde gerçekleştirdik. Burada çevre temizliği yaparak, çevre duyarlılığına farkındalık oluşturmaya çalıştık. Çünkü biliyoruz ki bizler doğayı korudukça, doğa da bizleri koruyacaktır" dedi.

Küresel çevre temizlik hareketinin 21 Eylül 2019'da dünya ve Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak Sivil Yaşam Derneği koordinatörlüğünde gerçekleştiğini ifade eden Erdoğan, “Sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ile olur. 2008 yılında küçük bir baltık ülkesi olan Estonya'da ortaya çıkan ve 50 bin kişinin bir araya gelerek ülkenin 10 bin ton çöpünü 5 saat içinde temizlemesiyle birlikte etki alanını hızla genişleterek, tek günde temizlik modeli 15 ülke tarafından çarpıcı sonuçlarla tekrar eden bir farkındalık hareketi olmasıyla büyük ses getirdi. Bizlerde bu anlamda bugün bir araya gelerek insanlara temiz bir çevre duyarlılığı oluşturmak istedik. Bu anlamda böyle bir etkinliği düzenleyen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a, ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han'a, SİYAMDER ve YYÜ'ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.