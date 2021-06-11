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Toprağa gömülü 233,5 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde narkotik köpeği ’Barut’un katılımıyla yapılan çalışmalar sonucunda arazide çuvallarla toprağa gömülü 233,5 kilo eroin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde narkotik köpeği 'Barut'un katılımıyla yapılan çalışmalar sonucunda arazide çuvallarla toprağa gömülü 233,5 kilo eroin ele geçirildi.


Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırında bulunan Güleçler Mahallesi'nde arazi arama tarama faaliyeti yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Barut'un da katıldığı operasyonda, arazide çuvallarla toprağa gömülü 233,5 kilo eroin ele geçirdi.


Uyuşturucunun kim ya da kimlere ait olduğu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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