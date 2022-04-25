Toprak kayması olan yolda çalışmalar devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit TOKİ Yolu'nda yaşanan toprak kayması sonrası başlattığı çalışmalara devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, mevsim şartlarından dolayı toprak kayması yaşanan Edremit TOKİ Yolu'nda heyelan riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince büyük bir titizlikle yapılan çalışmalarda, yarıkların oluştuğu alanda zemin kazısı ve palya kesme işlemi yapılarak heyelanda yolun zarar görmemesi için tedbir alıyor.

Ayrıca bu çalışmaların ardından istinat duvarı da inşa edilerek, yol güvenliği sağlanacak.

Çift yönlü olarak trafiğe kapatılan yolda çalışmalar devam ederken, sürücüler ise can ve mal güvenliği içinde alternatif güzergâh olarak belirlenen Eski Edremit TOKİ Yolu'na yönlendiriliyor.

Özellikle TOKİ'lere ulaşımın sağlanması için büyük önem taşıyan yoldaki çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.