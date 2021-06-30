Trabzon Büyükşehir ile Tuşba belediyeleri ‘Kardeş Belediye' oldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Van'ın Tuşba Belediyesi, bir süre önce imzalanan protokolün ardından aldıkları meclis kararı doğrultusunda ‘Kardeş Belediye' oldular.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Tuşba Belediyesinin kardeş belediye olmasının ardından iki belediye arasındaki dayanışma her geçen gün artıyor. Van'a gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk, Yapı ve Kontrol Şube Müdürü Akın Zafer Dileberoğlu, Etüd ve Projeler Şube Müdürü Ömer Çiçek, Kontrol Abdulgaffar Dener ile Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve ilgili teknik personel bir araya gelerek gerçekleştirilecek projelerle ilgili istişarelerde bulundular.

“Mutluluk duyuyorum”

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Genel Merkezinin, teknik ve ekonomik olarak iyi durumda olan belediyelerin diğer ilçe ve belde belediyelerine araç-gereç, proje ve teknik desteğin yapılmasını öngördüğü ‘Kardeş Belediye' projesi protokolü kapsamında Tuşba Belediyesi ile kardeş belediye olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. 2019 yerel seçimleri öncesi Van Valiliği görevini yürüttüğünü dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Görev sürem boyunca güzel anılarım oldu ve hala görüştüğüm dostlar edindim. Van'da bir belediye ile ‘Kardeş Belediye' olmak, mutluluk verici bir durum” ifadelerini kullandı.

“Kardeşlik temelini yarım asır önce attık”

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ise Trabzon ile kardeşlik temelinin, Çaykara ve Uzungöl ilçelerinde 1965 yılında meydana gelen heyelan nedeniyle mağdur olan 460 kişinin Van'ın Özalp ilçesinin Dönerdere ve Emek mahallelerine (köylerine) yerleştirilmesiyle atıldığını belirtti. Başkan Akman, “Yarım asırdan fazla bir süredir Trabzonlu kardeşlerimiz ile iç içe yaşıyoruz. Yıllardır bu topraklarda kardeşçe yaşayan bizler hısım ve akraba olmuşuz. Hayata geçirdiğimiz ‘Kardeş Belediye' projesinin temelini bizler yarım asır önce atmışız” şeklinde konuştu.

“Güzel projeler hayata geçireceğiz”

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluğlu'nun 30 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce Van Valisi olarak görev yaptığını hatırlatan Başkan Akman, “Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği döneminde Van'a çok güzel hizmetler yaptı. 30 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı olunca Van'dan ayrıldı. İnşallah yaptığımız bu kardeşlik protokolü ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleri ile Tuşbamızda güzel projeler hayata geçireceğiz. Yapacakları ilk esere de başkanımızın ismini vererek Van'a yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarımızı sunmuş olacağız” dedi.