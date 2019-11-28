Trabzon heyeti, Van Trabzonsporlular Derneği'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanlığı himayesinde devam eden kardeş şehirler projesi kapsamında Van'a gelen Trabzon heyeti, Van Trabzonsporlular Derneğini ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı himayesinde devam eden kardeş şehirler projesi ile Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteklediği projesi kapsamında Ahmet Külekçi öncülüğünde 15 kişilik Trabzonlu heyet Van'a geldi. Gün boyu Van'ın tarihi ve turistik alanlarını gezen heyet, akşam saatlerinde ise Van Trabzonsporlular Derneğini ziyaret etti. Heyet, dernek binasında Van Trabzonsporlular Derneğini Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Öner ile yönetim kurulu üyeleri Muhammet Semih Duman, Prof. Dr. Musa Gençcelep, Birol Duman ve bazı üyeler tarafından karşılandı. Her iki heyet bir birlerini tanıttık sonra bir konuşma yapan gezinin koordinatörü Ahmet Külekçi, İçişleri Bakanlığı himayesinde devam proje kapsamında Van ve Hakkari ziyaretleri için bölgeye geldiklerini söyledi. Daha önce de birkaç kez başka arkadaşlarla Van'a geldiklerini ifade eden Külekçi, “Van'da ilk olarak Van Spor FK Başkanı Servet Yenitürk'ü ziyaret ettik. Sıcak geçen ziyaretin ardından Van'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdik. Akşam saatlerinde de Van Trabzonsporlular Derneğini ziyaret ettik. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından sıcak bir ortamda karşılandık. Trabzon heyeti ile tanışıp güzel dostluklar geliştirdik. Ben aynı zamanda da derneğin yönetim kurulu üyesiyim. Burada böyle bir derneğin faal olmasından dolayı çok mutluyuz. İnşallah bundan sonrada sık sık Van ziyaretlerimiz olacak” dedi.

Dernek başkanı Öner ise, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından Külekçi dernek başkanı Öner'e Trabzonspor forması taktim ettikten sonra heyet dernekten ayrıldı.