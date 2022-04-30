İhlas Haber Ajansı

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Trabzonspor taraftarları Van'ı inletti

Süper Lig’in lideri Trabzonspor, Antalyaspor’la sahasında 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan etmesiyle Van’da taraftarlar sokaklara indi.

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Antalyaspor'la sahasında 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan etmesiyle Van'da taraftarlar sokaklara indi.


Süper Lig'de uzun bir süre liderliğini sürdüren ve en yakın rakibiyle hafta başında arasında 11 puan fark olan Trabzonspor, 35. haftada sahasında konuk ettiği Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu ilan etti. Van Trabzonspor Taraftarlar Derneği öncülüğünde maç öncesi Trabzonspor taraftarları bir kafede bir araya geldi. Heyecanlı geçen müsabakanın 2-2 bitmesiyle 1 puan alan Trabzonspor'un 38 yıllık hasreti son buldu. Şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor taraftarları Van sokaklarına indi. Taraftar slogan eşliğinde Soydan Kavşağından Beşyol Meydanı'na yürüyüşe geçti. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olası bir provokasyona karşı merkezde tedbirlerini artırdı

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