Trafik polislerinden kış lastiği denetimi

Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Aralık'tan itibaren ticari araçlarda uygulamaya başlanan kış lastiği zorunluluğu kapsamında araçların lastiklerini kontrol etti.

Trafik ekipleri, ticari araçlarda 1 Aralık itibariyle başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıp sürücüleri uyardı. Van Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu otobüslerinin yanı sıra ticari araçları da denetleyen polis ekipleri, kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan uygulamayla ilgili bilgi veren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Komiseri Hasan Temir, kış lastiği denetimlerinin uygulama süresince devam edeceğini belirtti. Vatandaşın can ve mal güvenliği için denetimlerini bugünden itibaren başlattıklarını ifade eden Temir, "Vatandaşlarımızın daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde seyahat etmeleri amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak şehir içi ve şehirlerarası güzergahlarda denetim ve kontrollerimiz devam ediyor” dedi.

Zorunlu kış lastiği uyulmasına büyük önem verdiklerinin altını çizen Temir, "Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının tebliği doğrultusunda otobüs, kamyon, tanker, kamyonet, minibüs ve ticari taşıma yapan otomobillerin kış lastiklerinin takması yönünde kontrollerimiz sürüyor. Ben bu vesileyle vatandaşlarımızın kazasız, belasız sağlıklı bir şekilde seyahat etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.