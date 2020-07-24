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Traktörle minibüs çarpıştı; 1 yaralı

Van’ın Saray ilçesinde traktörle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Van'ın Saray ilçesinde traktörle minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Çaybağı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. H.Ö. yönetimindeki 80 KY 928 plakalı traktör ile M.S.İ yönetimindeki 48 HR 468 plakalı minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Kaza ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Saray Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Minibüs içerisinde bulunan 9 yolcu, ekiplerin yardımı ile çıkarılırken, 1 yolcu ise hafif yaralandı. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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