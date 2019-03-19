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Tren yoluna atılan 4 çuval esrar ele geçirildi

Van’ın Tuşba ilçesinde tren raylarının çevresinde yapılan çalışmalarda 4 çuval içerisinde 109 kilo 110 gram toz esrar ele geçirildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde tren raylarının çevresinde yapılan çalışmalarda 4 çuval içerisinde 109 kilo 110 gram toz esrar ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Tebriz-Van uluslararası demiryolunun Tuşba ilçesi Gölyazı Mahallesi mevkiinden geçen tren rayları çevresinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, 4 adet çuval içerisinde 83 paket halinde toplam 109 kilo 110 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli ya da şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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