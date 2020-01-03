İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trüf mantarı son kez ihaleye çıkarıldı

Van’da yürütülen çalışmalar sonucunda el konulan yaklaşık 80 kilogram trüf mantarı son kez ihaleye çıkarıldı.

Van'da yürütülen çalışmalar sonucunda el konulan yaklaşık 80 kilogram trüf mantarı son kez ihaleye çıkarıldı.


Van'da polis ekipleri tarafından İran uyruklu şahısların valizlerinde ele geçirilen ve dünyanın en değerli mantarı olarak bilinen trüf mantarı, 4'üncü kez ihaleye çıktı. Ticaret Bakanlığı tarafından e-ihale yoluyla bugün tekrar satışa çıkarılan mantar, pazartesi gününe kadar satılması bekleniyor.


İlk olarak 23 Aralık 2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı www.eihale.gov.tr adresi üzerinden 1 milyon 10 bin TL olarak satışa çıkarılan, ancak söz konusu tarihten bu yana 3 kez alıcı bulamayan trüf mantarı, bugün saat 10.05 itibariyle son kez satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan trüf mantarı, 6 Ocak Pazartesi günü saat 10.05'e kadar satışta kalacak. Tarım ve Orman Bakanlığınca gerekli analizleri yapılan mantarın ihale bedelinin, ihaleden sonra iki iş günü içerisinde ödenmesi gerektiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.