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Trüf mantarına alıcı çıkmadı

Ticaret Bakanlığının 1 milyon 10 bin lira bedelle satışa çıkardığı 80 kilo trüf mantarına alıcı çıkmadı.


Van'da yürütülen çalışmalar sonucunda el konulan yaklaşık 80 kilogram trüf mantarı, bugün yapılan ihale sonucunda alıcı bulamadı. Bunun üzerine 25 Aralık Çarşamba günü 10.05'te başlayacak ve 26 Aralık Perşembe günü 10.05'te sona erecek ikinci ihalede trüf mantarının fiyatı da yarı yarıya düşürüldü. Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünde uygun saklama koşullarında muhafaza edilen trüf mantarlar, dünyada en pahalı mantar olarak biliniyor.

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