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Trüf mantarına ikinci kez alıcı çıkmadı

Van’da ele geçirilen ve Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci kez satışa sunulan 80 kilo trüf mantarına yine alıcı çıkmadı.

Van'da ele geçirilen ve Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci kez satışa sunulan 80 kilo trüf mantarına yine alıcı çıkmadı.


Van'da 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten el konulan 80 kg. trüf mantarı için 'www.eihale.gov.tr' adresi üzerinden 3 gün önce ihaleye çıkıldı. 1 milyon 10 bin TL bedelle ilk satışa çıkarıldığında alıcı bulamayan trüf mantarları için esas bedeli 505 bin liraya düşürülerek dün yeniden satışa çıkarıldı. Dün saat 10.05'te başlayan ve bugün saat 10.05'te sona eden trüf mantarına ikinci kez alıcı çıkmadı.

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