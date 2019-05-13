TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Zübeyde Hanım Özel Eğitim İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeler, Vali Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla açılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi.

Fuarın açılış kurdelesini İl Milli Eğitim Müdür Vekili Adem Çiftci, müdür yardımcıları, şube müdürleri, Eğitim-Bir-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca ve öğretmenlerle birlikte kesen Vali Bilmez, öğrencilerin hayallerinin gerçekleşmesine vesile olan bu çalışmaların önemine dikkat çekti. Öğrencileri tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür eden Vali Bilmez, özel eğitim öğrencilerinin birçok önemli konuya dikkat çektiği projeler hakkında bilgi aldı.

Projeleri inceledikten sonra öğretmenler odasına geçen Vali Bilmez, öğretmenlerle hasbihal ederek öğrencilere verdikleri hizmetler ve eğitimler için teşekkür etti.

Okul Müdürü Rıdvan Yüzgeç'ten okul hakkında bilgi alan Vali Mehmet Emin Bilmez, programını tamamladı.