TÜBİTAK projelerinde Van başarısı

'sı düzenlenen ortaokul öğrencileri arası araştırma projeleri bölge yarışmasında büyük başarı elde eden Vanlı öğrenciler, Vali Mehmet Emin Bilmez'le bir araya geldi.

TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde yapılan yarışmaya 23 bin 968 projeden 7 bin 784 tanesini Van'daki öğrenciler sundu. Bu proje sayısı ile Van, Türkiye'de en çok proje sunan il oldu. Farklı üniversitelerdeki akademisyenler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Van'daki okullardan başvurusu yapılan projelerden 8'i bölge birinciliğine layık görülürken, 4 ikincilik ve 7 üçüncülük olmak üzere toplam 19 proje derece aldı. Bu sonuçlarla da Van, bölgede en fazla derece alan il olarak büyük bir başarıya imza attı.

Bu başarı üzerine Vali Mehmet Emin Bilmez, Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda danışman öğretmenler ve başarılı öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencileri tebrik eden Vali Bilmez, Van için bu başarının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Başta geleceğimiz olan siz öğrencilerimizi, size eğitim veren öğretmenleriniz ve sizi yetiştiren ailelerinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. İnşallah bu başarılarınız artarak devam edecek. Bu projeleriniz ve çalışmalarınız size eğitim hayatınızda ve meslek seçiminde katkı sunacaktır” dedi.

Öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Mehmet Emin Bilmez, başarılı öğrencileri ödüllendirdi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, öğretmen ve öğrencilerle fotoğraf çekmesiyle program son buldu.