Tuci ailesinin acı günü

İlk defa 2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde görülen ve kısa bir sürede dünyanın neredeyse tüm ülkelerine yayılan korona virüs pandemisi can almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 969 bin 301 kişinin pandemi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyururken, Türkiye'de ise 7 bin 574 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Van'da da onlarca kişinin hayatını kaybettiği pandemi, kentin tanınan ailelerinden Tuci ailesini de derinden yaraladı. Önce Şeref Tuci'yi kaybeden aile, yaklaşık 20 gün sonra da Ebubekir Tuci'yi kaybetmenin acısını yaşadı. 20 gün içerisinde hem amcasını hem de babasını kaybeden Din-Bir-Sen Van Şube Başkanı Halit Tuci, acılarının büyük olduğunu dile getirdi. Pandemi nedeniyle taziyelerinin olmadığını vurgulayan Başkan Tuci, yaşadığı acının tarifsiz olduğunu da sözlerine ekleyerek, “Her şey Allah'tandır. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Ben bu zorlu süreçte yanımızda olan, bizleri arayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.