TÜGVA heyetinden Bahçesaray'a ziyaret

TÜGVA Van Şube Başkanı Tamer Özsoy, beraberindekilerle Bahçesaray ilçesini ziyaret ederek, burada yapılan ‘3. İlçe Temsilcileri Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Tamer Özsoy, tüm çalışmalarını gençliğin geleceğe daha emin adımlarla yürümesi için yaptıklarını belirterek, “Gençlerimizin kendilerini çok iyi yetiştirmeleri gerekir. Derinlemesine okuma yapacağız. Entelektüel tarafımızı geliştireceğiz. Bir konuyla ilgili derinlemesine, detaylı çalışmalar yapacağız. Kendimizi belli alanlarda uzmanlaştıracağız. Kendimizi geliştirirsek Allah'ın izniyle hem dünyamızın hem de ahiretimizin kurtuluşuna vesile olur" dedi.

Toplantının ardından ilçedeki esnafı ziyaret eden Tamer Özsoy ve beraberindekiler, daha sonra kamp ateşi yakarak etrafında sohbet ettiler.