TÜGVA Van İl Temsilciliğinden Boğaziçi tepkisi

Hz. Ömer Camisi avlusunda gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan TÜGVA Van İl Teşkilat Koordinatörü Mehmet Kasım Şahin, kimi toplulukların; canlıların en şereflisi olma hasletini ellerinin tersiyle itip, kendi onur ve haysiyetlerini ayaklar altına aldıklarını ifade etti. Büyük çoğunluğun Müslüman olduğu topraklarda İslam'a ve kutsallarına hakaret etmekten çekinmeyenlerin, LGBT sapkınlığı adına özgürlük çığırtkanlığı yapanların, hakikatte kendilerinden başka hiçbir düşünce ve inanca yer tanımadıklarının tescillendiğini vurgulayan Şahin, “28 Şubat sürecinde ve sonrasında türlü zulümlere imza atmış, bu yasakçı zihniyetin kini tekrar nüksetmiş ve bu sefer biz Müslümanların kıblesi olan Kabe-i Muazzama'yı tahkir etme gayreti içerisine girmiştir. Biz Müslümanların kıblesi olan Kabe-i Muazzama'nın böylesine menfur bir sapkınlık alametiyle tahkir edilmesi imkan dahilinde değildir. Her fırsatta düşünce, fikir ve inanç özgürlüğünden bahseden güruh, bu hakaretin karşısında duran öğrencilere yönelik fişleme kampanyası başlatarak cesaretin, saygının ve hoşgörünün sefaletini yaşamaktadır. Tek bir oy alarak atanan kişilerle, asker olmasına rağmen rektör olarak atanan kişilerin ve onları atayanların karşısında; saygı duruşunda durup önünü ilikleyen zihniyetin şu an kanunlar dahilinde yapılan atamaya karşı çıkmalarının sebebi apaçık ülkede kaos çıkarmanın tescilidir” dedi.

Bu tahkir edici davranışın karşısında elif gibi dimdik duranların yanında olduklarının altını çizen Şahin, “İslam'a ve Müslümanlara kin besleyen herkesin karşısında olduğumuzu beyan ediyoruz. Sözde eylemlerde, çeşitli terör örgütleri ile ilişkili olan sözde öğrencilerin, ülke huzurunu kaçırmak, milli birlik ve beraberliği bozmak ve kaos ortamının fitilini ateşlemek adına vazifelendirildiklerine daha fazla kanıt gerekmemektedir. Haddi ve hududu aşan hakaretlere boyun eğmeyecek, inananların, inkar edenlerce fişlenmesine sessiz kalmayacağız. Bu topraklar, İslam'a düşman olanlardan, sapkınlıklarını meşrulaştırmaya çalışanlardan ve dahi kutlu coğrafyamızda mukaddesatımızı baltalama çabasında olanlardan ayıklanmış bir halde kıyamete kadar, ahiret gününde hesap vereceğine iman etmiş milletimize emanettir” ifadelerini kullandı.