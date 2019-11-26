Van'da tüm spor branşlarının bir çatı altında toplamak ilin sportif alanında projelerin hayata geçirilmesi amacıyla Van'da Tüm Spor Adamları Derneği kuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu İl Hakem Kurulu eski Başkanı Sacit Solmaz Başkanlığı'nda kurulan Tüm Spor Adamları Derneği geçici yönetimi resmi olarak faaliyete başladı. Genel Merkezi Ankara'da bulunan Türkiye'de genelinde ise 43 şubesi olan Tüm Spor Adamları Derneği 44'ncü şubesini Van'da açtı.

"Spora gönül vermiş tüm spor adamları aynı çatı altında toplanacak"

Tüm Spor Adamları Derneği Kurucu Başkanı Sacit Solmaz, derneğin amacının Van'daki tüm spor adamlarını bir çatı altında toplamak olduğunu söyledi. Başkan Solmaz, “İlimizdeki gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarıp yeteneklerine göre spor branşlarını seçmelerini deneyimli antrenörler aracılığıyla sosyal, kültürel ve sportif alanda yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak. Sporun her alanında idareci, sporcu, antrenör, hakem, gözlemci, temsilci, spor yazarı, kısacası tüm spor adamlarını ilimizin sportif alanında başarılı olması için tüm dinamikleri dayanışma içinde bir çatı altında toplamak. Sporun içinden gelmiş değerli spor adamlarının dayanışması, kaynaşması, yardımlaşması ve ilde spor adına güzel ortamların yaratılabilmesi, projeler geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi düşüncesiyle Tüm Spor Adamları Derneği'ni kurduk” dedi.

Merkezi Ankara'da bulunan Tüm Spor Adamları Derneğinin bir şubesini Van'da kurduklarını söyleyen Solmaz, “Bu anlamda geçici yönetim kurulu olarak ilimizin spor alanındaki önemli isimlerinden Vanspor'un efsane futbolcularından ve tecrübeli teknik adam Turgay Karatekin ve Van'ın sporuna hizmet eden Van futbolunda önemli yeri olan Vansesi Gazetesi Spor Müdürü Rıdvan Can arkadaşımızla birlikte bir geçici yönetim oluşturarak Van şubesini açtık. Tüm evraklarımızı Dernekler Müdürlüğü'ne teslim ettik. Derneğimize üye çalışmalarına başlayıp Van'da faaliyet gösteren tüm spor adamlarını bir çatı altında toplanmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.