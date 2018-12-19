Tümgeneral İlbaş'tan Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğine ziyaret

Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, burada şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Başkan Ayhan Kahraman'dan da dernek faaliyetleri hakkında bilgi alan Tümgeneral Hacı İlbaş'a, ziyaretin anısına plaket takdim edildi.

Ayhan Kahraman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tümgeneral Hacı İlbaş'a teşekkür etti.