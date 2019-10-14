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Turizmci Acar'dan Müdür Yardımcısı Eldemir'e ziyaret

Şehrivan Turizm sahibi Hekim Acar, Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir’i ziyaret etti.

Şehrivan Turizm sahibi Hekim Acar, Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'i ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdür Yardımcısı ve Çocuk ve Gençlik Kampüsü Proje Koordinatörü Cahit Eldemir, çocukların yararına olabilecek her türlü faaliyeti planlamak için zaman zaman birçok alanda birçok kişi ile gerek yüz yüze gerekse çeşitli iletişim araçlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Bu kapsamda Şehrivan Turizmin sahibi Hekim Acar ile bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getiren Eldemir, “Acentanın gerçekleştirileceği her il içi ve il dışı gezi için çocuklarımıza belli oranda kontenjan ayıracakları sözünü aldık. Bu desteğin bütün acentalarca örnek alınması ve toplumun dezavantajlı kesimine yönelik gerçekleştirilecek her türlü faaliyette herkesin sorumluluk alması halinde sorunların üstesinden gelme kapasitemiz de artacaktır. Bu şekilde topluma yararlı bireyler yetiştirme hususu da hızlanacaktır” dedi.

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