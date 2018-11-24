İstanbul, Antalya ve Van'daki turizmciler Van Gölü Havzası için bir araya geldi.

Elite World Van Hotelde Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATU-DER) tarafından düzenlenen toplantıda açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van'ın Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu dile getirerek, “Yıllarca bir takım olumsuzluklardan ötürü hiç öne çıkamamış, hak ettiği yere gelememiş, hele hele turizm noktasında sahip olduğu destinasyonlarla hak ettiği değeri bulamamış. Ama siz turizmcilerin sayesinde bu tür organizasyonların sayesinde Van tanıtımlarla turizmde hak ettiği noktaya gelecektir” dedi.

Daha önce Van'ın tanıtımı noktasında yapılan çalışmalara da değinen Aktuğ, “Yaptığımız çalışmalar neticesinde geçen yıl 500 binin üzerinde misafir ettiğimi İran'dan bu yıl istediğimiz neticeyi alamadık. Sebebi ise daha önce 20 bin tümen olan kapı girişleri ilk etapta 220 bine ikinci etapta 330 bine üçüncü etapta 440 bine çıkarıldı. Ondan sonra ger giriş için 440 bin tümen giriş ücreti alınmaya başlandı. Bu durum bu yıl Van'a gelen İranlı sayısında azalmaya sebep oldu. En son yaptığımız İran ziyareti ile bu sıkıntıyı kendileriyle paylaştığımızda, sınır illeri ile ilgili bu olumsuzluğu gidereceklerini söylediler. Şuana kadar herhangi bir olumlu yanıt alamadık” ifadelerini kullandı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise, insanın yaşam formu içerisinde merak etmenin, gezmenin ve keşfetmenin vazgeçilmez olduğunu belirterek, “Binlerce yıllık emeğin ve gayretin sonucu bize ulaşan kültürümüzü, örfümüzü ve sahip olduğumuz tarihi ve doğal zenginlikleri, keşfetmeyi sağlayacak bir buluşmadayız. Bu, coğrafyamızın yaşanmış tüm geçmişini, canlı şahitliğini ve tanıklığını içermektedir. Van'da 20 bin yıllık bir medeniyet geçmişi, onlarca uygarlığın ve bugüne kadar gelen büyük bir derinlik ve zenginliğin izleri ile karşılaşacaksınız. Bütün bu geçmiş ve günümüz de oluşan zenginlik, Van'ın adıdır. Öylesine ki mimariden, doğal güzelliğe, kültürel zenginliklerden, soframızdaki yemek türlerine kadar. Biz aslında bugün sahip olduklarımızı sunmak, bunların üzerinden bir buluşmayı sağlamak, şüphesiz temsil ettiğiniz sektör aracılığıyla dünyaya kapılarımızı ve pencerelerimizi açmak istiyoruz. Amacımız eksik kaldığımız tarafımızı sizlerle hatırlamak ve yaşamaktır. Bunları yaparken amacımız şüphesiz Van'ımızı bir kez daha tanıtmak, Van'a bu vesileyle gelen siz kıymetli konuklarımıza ilimizin zenginliklerini, güzelliklerini ve sahip olduklarını sunmaktır. Bizler Van'a kadimden gelen, bölgesini etkileyen, çevresini belirleyen merkez kimliğini yeniden kazandırmanın çabası içerisindeyiz. Bu buluşma bu amacın gerçekleştirilmesine önemli bir adım olacaktır” dedi.

Van'ın; sınırları ile 5 ülkeye etki eden bir şehir olduğunu vurgulayan Takva, “Van; Anadolu'ya giriş kapısı, kadim zamanların başkentidir. Van; ihtişamlı kalelerin, sonu ve sınırı olmayan güneşin, Fırat ve Dicle'nin ana su kaynaklarının adıdır. Van, aynı zaman da inanç ve iman bütünlüğü içerisinde farklı mensubiyetlerin, barış ve kardeşlik içerisinde yaşadıkları ve bunu başarabildikleri önemli şehirlerden biridir. Burada karşılaşacağınız en fark edilir kültürümüz, Vanlıların misafirperverliği ve konuklarına duyduğu içten, samimi ev sahipliğidir” diye konuştu.

VAHATU-DER Başkanı Abdullah Tunçdemir de,”İstanbul, Antalya ve İzmir bölgesi başta olmak üzere ülkemizdeki tur operatörleri ve acenteleri ilimize davet ettik. 2019 yılında Van Gölü Havzasında tur yapmalarını rica ettik. Şimdi bu toplantıyı o amaçla yapıyoruz. Gelen tüm misafirlerimizi 2019'da Van Gölü Havzasına tur yapmalarını veya toplantı ve organizasyonlarını bu bölgeye getirmelerini istiyoruz. Bu amaçla turizmciler olarak bir araya geldik” dedi.

Turizmcilerin üç gün boyunca Van Gölü Havzasını gezeceğini dile getiren Tunçdemir, “Amacımız ilimizi ve bölgemizi en güzel şekilde tanıtmaktır. Bu anlamda üç gün boyunca gelen misafirlerimize Van Gölü Havzasında yer alan tarihi ve turistik yerleri gezdireceğiz. İnşallah bu ziyaret ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemize hayırlara vesile olur. Ben bu anlamda bizleri kırmayarak buraya gelen tüm turizmcilere ve Van'da yıllardır bu hizmeti veren turizmcilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

Toplantıya Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Coğrafya Bölümü'nden Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, VAHATU-DER yönetim kurulu üyeleri, İstanbul ve Antalya'dan gelen tur operatörleri ve tur şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri katıldı.