Türk Kızılay Erciş şubesinden fidan dikimi

Türk Kızılay Van Erciş Şubesi tarafından ‘Kızılay'da bir ağacınız olsun' kampanyası kapsamında gönüllü vatandaşların bağışlarıyla satın alınan çeşitli türde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Şehitler Caddesi üzerinde hazine tarafından Kızılay Erciş Şubesine tahsis edilen 5 dönüm arsa üzerinde yapılan fidan dikimine Türk Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş, yönetim kurulu üyeleri ve gönüllü vatandaşlar katıldı. İlk etapta 100 adet fidanını toprakla buluşturduklarını belirten Şube Başkanı Kurbani Özdaş, "Şubemize kan bağışında bulunan ve iyilik hareketine katkıda bulunan yardımseverlerimizin adına üyelerimiz ile birlikte fidan dikimini gerçekleştirdik. Yaklaşık 5 dönüm olarak hazine tarafından şubemize tahsis edilen alanda hayırlısıyla ağaçlandırma bittikten sonra Kızılay Genel Başkanlığımızın desteğiyle alana hem Kızılay'a katkı sunacak iş yerleri, aş evi, kan bağış merkezi ve depolarımızı yapacağız. Malumunuz bulunduğumuz alan, ilçemizde imara yeni açılan ve gelişen bir bölge. Hem yeni devlet hastanemiz, hem de genelde eğitim kampusunun bulunduğu bir alandır. Bu etkinliğimize küçük, büyük katkıda bulunan herkese şükranlarımızı sunarken, vatandaşlarımızı da ağaç kampanyamıza katı sunmaya bekliyoruz'' dedi.

Bu arada, fidan dikiminde küçük yaşına rağmen hareket ve konuşmalarıyla büküklere adeta ders veren Deniz Akar isimli çocuk, çalışmaların ilgi odağını oluşturdu.