Van'ın Çaldıran ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

Sabah saatlerinde hükümet konağı önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde devam eden törene Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, cumhuriyet savcıları Ali Saban ve Bahattin Kaçmaz, Adli Hakim Musa İncekan, 6. Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Yarbay Özkan Kantemir, 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Sezgin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Emniyet Müdürü Korkmaz Polat'ın tebrikleri kabul etmesinin ardından bir konuşma yapan Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, Çaldıran Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisleri tek tek tebrik ederek, günlerini kutladı. Tekin Dundar, “Türk Polis Teşkilatımızın 174. yıldönümünü içten duygularla tebrik ediyorum. Ülkemizde olduğu gibi, ilçemizde de Türk Polis Teşkilatının 174. yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası sebebi ile etkinlik düzenlendi. Ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için 7/24 görev yapan polislerimiz, hizmetlerine devam etmektedir. Polislerimizin en büyük destekçisi şüphesiz ki halktır. Halkın mal ve can güvenliğinin korunması, devletimizin bekası ve vatandaşlarımızın huzuru için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, emekli olanlara ve gazilerimize sağlık dolu güzel bir yaşam diliyorum” dedi.

Tören, polislerin verdikleri ikramların ardından sona erdi.