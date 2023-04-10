Van'da Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Van Valiliği bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Atatürk heykeline çelenk sunulmasının ardından Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı; İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, müdür yardımcıları ve şube müdürlerini makamında kabul etti.

Törene vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve polis erkanı katıldı.

Program, Yukarı Nurşin Camisi'nde Mevlid-i Şerif'in okunması ve Akköprü Mezarlığındaki şehit kabirlerinin ziyaret edilmesi ile sona erdi.